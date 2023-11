Maltempo, Occhiuto: Calabria vicina alla Toscana e alle popolazioni colpite

allerta meteo

«La Calabria è vicina alle popolazioni colpite dal maltempo che ancora una volta sta flagellando gran parte del Paese (QUI LA NOTIZIA), causando disastri e morte. In particolare esprimiamo solidarietà e cordoglio al governatore Eugenio Giani e a tutta la Toscana, Regione nella quale si registrano drammatiche inondazioni, tre vittime, e diversi dispersi. La nostra Protezione Civile segue con attenzione l’evolversi della situazione e ha già comunicato al coordinamento nazionale la propria disponibilità a contribuire, con mezzi e personale, agli interventi di soccorso e assistenza alle popolazioni». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Rinforzi dalla Calabria nei soccorsi

Su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato inviato in Toscana, per emergenza alluvione, un modulo di Contrasto Rischio Acquatico Medium della colonna mobile dei vigili del fuoco Calabria. Il modulo, che andrà ad operare nella provincia di Prato, è composto da personale operativo dei 5 comandi provinciali e prevede 18 unità di cui 12 tra specialisti Soccorritori Fluviali Alluvionali e Soccorritori Acquatici nonché mezzi ed attrezzature predisposti per emergenze alluvionali (motopompe per aspirazione, gommoni fluviali etc).

Uno dei mezzi partiti da Catanzaro per intervenire in Toscana

Sono 403 in totale i vigili del fuoco al lavoro tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato colpite dal maltempo. In azione, si spiega, tre elicotteri, sommozzatori, squadre in assetto acquatico e fluviale, e giunti rinforzi da Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Calabria e Lombardia con 4 mezzi anfibi. Centinaia gli interventi fatti, con numerose operazioni di soccorso a persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti. La situazione più critica, si ribadisce, a Campi Bisenzio, nel Fiorentino, per l’esondazione del Bisenzio (nella foto).

Le previsioni: maltempo fino a domenica 5

Durerà fino a domenica 5 novembre in Italia la fase di maltempo provocato dalla tempesta Ciaran, con alluvioni, nubifragi, venti impetuosi e anche nevicate abbondanti sulle Alpi. Il rischio alluvionale legato a questo fenomeno, che ha già causato almeno 3 vittime in Toscana, proseguirà per buona parte la giornata, informa Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it. Nelle prossime ore, in particolare, le piogge più intense sono previste sul Triveneto e lungo la fascia tirrenica, dalla Toscana alla Calabria.