Tropea e le sue luci natalizie sul magazine della British Airways

TROPEA «Come festeggiare il Natale come un calabrese. Come festeggiare il Natale da calabrese. È Tropea , con le sue luci d’artista, la scelta per lo speciale che copertina High Life, rivista di bordo e digitale della British Airways, compagnia aerea del Regno Unito , dedica alla destinazione, accompagnando il lettore e viaggiatore alla scoperta delle esperienze da vivere in questo periodo dell’anno». È quanto si riferisce ad una nota del Comune di Tropea. «Si tratta di una ulteriore conferma – afferma il sindaco Giovanni Macrì – dell’attenzione nazionale ed internazionale che il nostro salotto diffuso riesce a calamitare per la capacità di emozionare ed offrire esperienze autentiche, oltre i mesi d’estate».

«Non una semplice avventura estiva – è scritto nell’articolo pubblicato dalla rivista – la punta soleggiata dello stivale italiano è una tappa imperdibile anche in inverno, essendo immersa nelle tradizioni locali che persistono da generazioni. Lasciati stupire dalle affascinanti luci natalizie di Tropea, è il titolo del paragrafo che si concentra sul Principato.Per un’esperienza festosa dirigiti verso il gioiello della costa calabrese , Tropea, un villaggio dai colori pastello in cima a una scogliera.Votato recentemente come uno dei luoghi più belli d’Italia, ogni Natale il suo centro storico si trasforma in un paese delle meraviglie invernali incantato grazie ad una serie di luminarie artistiche sempre più rinomate in tutto il paese.Dalle lune e stelle scintillanti ai soldatini, alle ghirlande scintillanti e agli enormi Babbo Natale, bellissime luci scintillanti proiettano le strade ei vicoli con un bagliore magico per la gioia dei visitatori grandi e piccini.Con ristoranti vivaci, una pista di pattinaggio e vivaci mercati, Tropea è una visita imperdibile per una perfetta fuga natalizia calabrese . DA Sabato 25 novembre Tropea diventa borgo incantato. Programmate da febbraio e già in corso di installazione dal mese di ottobre, le Luci d’Artista coloreranno affacci, larghi, corsi e piazze del Principato a partire da un mese prima del Natale».