I “tesori” mozzafiato della Calabria in vetrina a “Ballando On The Road” e “Ballando con te”

ROMA Cirò Marina, la Chiesa di San Francesco ad Amantea, lo Stretto di Messina, e poi San Giovanni in Fiore, Morano, la Sila. Le straordinarie bellezze della Calabria in vetrina a “Ballando On The Road” e “Ballando con te” in onda il sabato alle 14:00 e alle 20:35: i due programmi incentrati sulla danza condotti da Milly Carlucci, che stanno portando la Calabria nelle case di tutti gli italiani grazie alle telecamere di Rai1. E con i suoi “tesori” la Calabria offre una “quinta”, un fondale e uno scenario perfetti per le esibizioni di danza, con i suoi scorci mozzafiato tra mare e montagna e la bellezza dei borghi. La presenza della Calabria in questi programmi televisivi è stata possibile grazie a una convenzione tra Rai Com e la Regione Calabria, che si è posta l’obiettivo di mostrare la sua bellezza e la sua cultura attraverso la danza, creando una nuova forma di promozione regionale.