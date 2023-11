Muletto si ribalta a Corigliano Rossano, muore 45enne

il dramma

CORIGLIANO-ROSSANO Tragedia in località Forello di Corigliano Rossano. Un 45enne è morto, mentre era a lavoro, schiacciato da un muletto. L’uomo originario del bresciano e da poco trasferito al sud, era intento nel suo lavoro quando, per cause ancora in via d’accertamento, è rimasto schiacciato dal mezzo.

Sul posto sono subito arrivate le squadre di vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno attivato anche la postazione Suem elitrasportata di Cosenza. L’elisoccorso giunto sul posto è ripartito subito dopo perché per il giovane non c’era più niente da fare.

Ad intervenire sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato. Si attende ora l’arrivo del magistrato di turno presso la Procura di Castrovillari per i rilievi del caso.