Piano di ristrutturazioni delle carceri. All’Arghillà oltre 11 milioni

L’intervento

REGGIO CALABRIA Dalle casse del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 166 milioni di euro per ristrutturare le carceri italiane. E ci sono risorse importanti anche per la Calabria. Ed in particolare per l’istituto penitenziario di Reggio Calabria. Lo ha deciso il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria in una riunione questa mattina, grazie al riparto effettuato dai tecnici del dicastero di Porta Pia, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, sui propri capitoli dedicati.

Si tratta – si legge in una nota del Mit – di interventi importanti, alcuni dei quali attesi da anni, riguardanti la sicurezza degli istituti e il miglioramento delle condizioni di vivibilita’, nonche’ l’adeguamento funzionale dei penitenziari. Le attività saranno affidate ai Provveditorati Interregionali , che avranno il ruolo di soggetti attuatori.

Gli interventi

Nel dettaglio: Milano San Vittore – Padiglioni II e IV euro 6.000.000,00; Milano Bollateeuro 8.056.750,00; Brescia-Verziano euro 38.800.000,00; Carcere di Forli’euro 27.804.617,70; IPM Triveneto ex casa circondariale di Rovigo euro 3.500.000,00; San Vito al Tagliamento euro 41.020.084,45; IPM Quartucciu euro 1.573.363,18; Carcere di Bari – ristrutturazione euro 4.000.000,00; IPM Lecce euro 1.500.000,00; Potenza – 2° stralcio (padiglioni: penale e osservazione) euro 260.000,00; Poggioreale euro 13.949.052,45; Carcere di Enna euro 1.500.000,00; Arghillà di Reggio Calabria euro 11.249.169,28; Pisa – Adeguamento euro 450.000,00; Prato – Adeguamento euro 951.152,09; Prato – Adeguamento euro 500.000,00; Firenze Sollicciano – Realizzazione nuovo edificio euro 497.757,87; Porto Azzurro – Adeguamento euro 955.060,60; Gorgona – Realizzazione impianti euro 1.200.000,00; Volterra – Realizzazione sala polivalente euro 1.328.518,01; Spoleto (PG) – Casa di Reclusione euro 959.477,59.