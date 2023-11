Trebisacce, in fiamme un’auto in centro: i carabinieri indagano sulla pista dolosa

il fatto

TREBISACCE Ancora un incendio, di matrice dolosa, si è verificato nella tarda serata di ieri in via Prima Piana, nel centro urbano di Trebisacce. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della locale stazione al comando della compagnia di Cassano Jonio, diretta dal capitano Michele Ornelli. Probabile si tratti di un regolamento di conti tutto interno alla comunità pakistana che vive nella cittadina jonica.

L’auto, un monovolume Fiat, è andata totalmente distrutta dalle fiamme. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i luoghi, evitando che l’incendio potesse propagarsi oltre la vettura.