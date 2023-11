Il Pd Calabria si mobilita per la manifestazione nazionale in programma domani a Roma

l’agenda politica

LAMEZIA TERME “Con orgoglio posso annunciare che sarà forte e significativa la presenza del popolo calabrese del Partito Democratico alla manifestazione nazionale di Roma il prossimo sabato 11 novembre. Anche in queste ultime ore continuano ad arrivare adesioni da ogni parte della regione, dai centri più piccoli delle aree interne fino alle nostre grandi città”. Lo afferma Giuseppe Peta, responsabile organizzazione del Pd Calabria. “Insieme al segretario regionale Nicola Irto e alla segreteria – prosegue Peta – sono grato a tutti i militanti, gli iscritti, i dirigenti e gli amministratori che hanno aderito ed in particolare esprimo vivissimo ringraziamento ai segretari dei Circoli ed alle federazioni provinciali che hanno fornito una straordinaria prova di impegno politico ed organizzativo. E’ la dimostrazione evidente, vera e verificabile, che i temi posti alla base della manifestazione contro il Governo Meloni sono vissuti collettivamente, con una condivisione senza precedenti e che la Calabria vuole essere viva e forte per organizzare il netto contrasto alle politiche antimeridionali del centrodestra, contro le sciagurate politiche migratorie, contro l’indebolimento della Sanità Pubblica e del mondo della scuola, per il diritto alla casa ed al salario minimo, contro l’avventuroso disegno di riforma costituzionale che introduce elementi di gravissima torsione del sistema democratico. Il Pd della Calabria – conclude Peta – trarrà spinta e motivazione ulteriore dalla mobilitazione nazionale per rafforzare la sua azione per la costruzione di una reale e credibile alternativa al centrodestra calabrese partendo dalle gravi emergenze, vecchie e nuove, irrisolte dal decisionismo cartonato di Occhiuto”.