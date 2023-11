Migranti sfruttati, dalla tendopoli di San Ferdinando all’impiego negli autolavaggi di Reggio

l’indagine

REGGIO CALABRIA Sfruttamento dei lavoratori migranti impiegati negli uliveti e nei campi della Piana di Gioia Tauro ma anche impieghi irregolari nelle attività di autolavaggio a Reggio Calabria. Sono le due direttrici dei controlli operati nel reggino nell’ambito della vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento del Servizio centrale operativo e delle questure di Barletta-Andria-Trani, Cuneo, Foggia, Latina, Matera, Prato, Trapani e Reggio Calabria contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati.

Lo sfruttamento

Personale della Squadra mobile di Reggio Calabria, del commissariato di Gioia Tauro, dei reparti di prevenzione anticrimine e ispettorato del lavoro, hanno compiuto numerose ispezioni dei furgoni, individuati nelle ultime settimane, con cui ogni mattina i caporali accompagnano nei campi i migranti che vivono nella tendopoli di San Ferdinando dove gli uomini della polizia di Stato hanno eseguito anche alcune perquisizioni antidroga. Gli investigatori hanno individuato i punti di incontro tra gli sfruttatori e i migranti nelle strade vicine alla zona industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro. Molti lavoratori stranieri controllati nella tendopoli hanno il permesso di soggiorno ma non sono in regola con il contratto di lavoro. Sono risultati quasi tutti irregolari, invece, gli extracomunitari impiegati a Reggio Calabria negli autolavaggi. Il sospetto degli inquirenti è che ci sia un sistema per il quale indiani e pakistani che sbarcano in città e che decidono di non raggiungere altre destinazioni finiscono per essere sfruttati in questo settore.