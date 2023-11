Rigassificatore di Gioia Tauro di nuovo in “stand by”, si confida in uno dei prossimi Cdm

l’attesa

CATANZARO Lo vogliono in tanti ma è ancora nel “libro dei sogni”. Il progetto del rigassificatore di Gioia Tauro non più tardi di tre settimane fa sembrava finalmente sul punto di segnare la svolta con il sostanziale via libera del Consiglio dei ministri ma ancora una volta è finito nel “limbo”. Una bozza del Decreto Energia predisposto dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin infatti citava l’impianto gioiese e quello di Porto Empedocle tra quelli che il governo definisce (definiva?…) «interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti», e stava per approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri per l’ok, e invece è ancora nulla di fatto. Il Decreto Energia – secondo quanto riportavano le agenzie di stampa quel giorno della seconda metà di ottobre – è di fatto “saltato” per alcune resistenze interne al Cdm, in particolare per la resistenza del ministro Raffaele Fitto che avrebbe fermato il provvedimento – che puntava, tra le altre misure, anche alla proroga del regime di tutela per il mercato del gas e dell’elettricità – sostenendo che altrimenti si sarebbe messo a repentaglio accordi con l’Europa in tema di Pnrr (Il superamento del mercato tutelato è una delle misure previste nell’ambito della riforma della concorrenza del Pnrr). E dunque all’ultimo giro di manovella il progetto del rigassificatore di Gioia Tauro si è di nuovo bloccato, anche se da esponenti di vertice del governo – come il vicepremier e ministero degli Esteri Tajani – sono arrivate rassicurazioni sulla volontà di fare del Mediterraneo, quindi dell’area di Gioia Tauro, l’hub energetico del Paese. Il Decreto Energia «presto» sarà portato in Cdm, «stiamo definendo gli ultimi dettagli, non solo i nodi politici, i nodi tecnici naturalmente perché sia qualcosa che funziona», così alcuni giorni fa il ministro Pichetto a margine dell’inaugurazione di Ecomondo, secondo quanto riporta l’Adnkronos: quanto alla possibilità che il testo arrivi in Cdm entro novembre, il ministro avrebbe poi detto «Non do la data, però credo proprio che dovremmo farcela». Si vedrà nei prossimi giorni se la cosa andrà davvero in porto. Tra le misure del provvedimento – come citava 20 giorni fa “Il Sole 24 Ore” – l’accelerazione sui nuovi progetti di rigassificatori, in particolare quello di Gioia Tauro, investimento di Iren e Sorgenia da 1,5 miliardi, che dunque per il governo diventa opera strategica. Nei mesi scorsi per l’ok al rigassificatore di Gioia Tauro, progetto di cui si parla da quasi 20 anni, si è fortemente speso tra gli altri il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che l’ha rilanciato considerandolo strategico per il rilancio dell’area portuale gioiese, sempre più centrale nel Mediterraneo, per aumentare l’autonomia energetica del paese e per creare un indotto anche in termini di nascita di un grande distretto agroalimentare grazie al connesso progetto della piastra del freddo: a sostenere questo progetto in particolare Confindustria con il presidente Bonomi. Si attendono dunque novità da parte del governo così come si attendono novità sulla più complessiva partita del porto di Gioia Tauro, oggi a rischio alla luce della penalizzante direttiva Ue sulle emissioni (a. c.)