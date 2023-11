Attacco incendiario a Rossano, in fiamme l’auto del presidente del Consiglio comunale

il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO La mano dell’anonima incendi colpisce ancora. Stamattina Corigliano-Rossano si è svegliata in un bagno di cenere, quella di tre auto incendiate, a ripetizione durante la notte scorsa. Alle fiamme tre vetture nei due centri urbani della città.

A Rossano, in via Candiano, è stata data alle fiamme la vettura della Presidente del Consiglio comunale Marinella Grillo. L’auto, una Fiat 500, è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco che sono subito intervenuti sul posto insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile dei Carabinieri. Non si esclude, ovviamente, l’azione dolosa dal momento la stessa massima rappresentante dell’Assise civica nei mesi scorsi era stata oggetto di atti intimidatori e minacce.

A Corigliano, quasi contestualmente, la mano anonima dei piromani ha invece colpito le vetture di un imprenditore: un BMW serie 5 e una Fiat Punto che era parcheggiate nei pressi e che è andata parzialmente distrutta. Anche in questo caso è stato tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno avviato le attività di indagine.