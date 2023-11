L’endorsement di Calenda a Roberto Occhiuto: «E’ un ottimo amministratore»

l’intervista

ROMA «In Sardegna non sosterremo Alessandra Todde. E’ una cosa certa, alleanze guidate da un Cinque Stelle non riusciamo a sostenerle perché il M5s si è dimostrato una forza incapace di governare». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda ospite del Forum Adnkronos. «A Firenze Nardella ha governato molto bene e questo sarà l’unico criterio che useremo. Le amministrative hanno un sistema di voto che è completamente diverso, alle comunali la gente tende a votare sulla base del merito perché è tutto più vicino, le buche che non vengono riparate, i lampioni non funzionano. In Calabria siamo in maggioranza con Occhiuto che è un ottimo amministratore. La nostra valutazione è sempre e solo nel merito, nessuna preclusione ideologica. Non ci sarà mai una Regione dove noi andiamo con ‘X’ o ‘y’ a prescindere dalla valutazione di merito sul lavoro fatto».