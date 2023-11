“Luci accese per Gaza”, il 25 novembre iniziativa pubblica a Polistena

il momento di riflessione

POLISTENA Il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale promuove un momento pubblico per Gaza. «Le donne di Gaza, i loro bambini sono sotto assedio da giorni – si legge in una nota del sindaco di Polistena Michele Tripodi – sottoposti a stenti, a violenze, a livelli di sopravvivenza terribili e disumani, senza luce, gas ed acqua. Nel silenzio servile e fragoroso delle istituzioni internazionali, dei potenti del mondo, sembra si sia smarrito il senso della pietà umana. Quel fazzoletto di terra è continuamente imbevuto di lacrime e del sangue di persone innocenti e rivolge ogni giorno il suo grido di aiuto e speranza. Per tali ragioni sabato 25 novembre ore 18 la città di Polistena chiama a raccolta chiunque (cittadini, associazioni, istituzioni) voglia condividere con l’amministrazione Comunale un momento di riflessione civile e di solidarietà necessario per accendere la ragione nelle menti di chi potrebbe decidere di porre fine ad ogni ostilità».