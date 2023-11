Maestrale Carthago, scarcerato Rocco Ascone

la decisione

CATANZARO Dopo sei mesi di reclusione il 23enne Rocco Ascone lascia il carcere di Palmi. La decisione è del gip del Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza presentata dai legali del giovane, Luigi Luppino del Foro di Palmi e l’avvocato Antonio Caruso del Foro di Vibo Valentia, che ha sostituito la misura carceraria con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Rocco Ascone era stato arrestato a maggio 2023 per reati in materia di armi, nell’ambito dell’operazione denominata “Maestrale Carthago” della Dda di Catanzaro.

I militari del Comando provinciale di Vibo Valentia eseguirono 61 provvedimenti di fermo. Circa 500 i carabinieri impegnati nel blitz. I fermi furono eseguiti in diverse città anche fuori dalla Calabria. In tutto gli indagati sono 167.