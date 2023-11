Atre Express, consegne green grazie a 15 furgoni Renault Trucks Master E-Tech – FOTO E VIDEO

logistica green

CATANZARO L’azienda, che a partire dal 2016 ha maturato e consolidato una crescente ed intensa vocazione alla tutela dell’ambiente, prosegue il proprio impegno nei confronti dell’ambiente investendo per sviluppare soluzioni completamente ecologiche in termini di sostenibilità ed emissioni di CO2. Ne sono dimostrazione i nuovissimi furgoni Renault Trucks Master con propulsione 100% elettrica che verranno impiegati per la consegna delle merci nelle aree e nei comuni che oggi sono particolarmente sensibili al rispetto dell’ambiente e alla tutela della qualità della vita degli abitanti. Si tratta infatti di furgoni che non solo non hanno emissioni di sostanze nocive allo scarico ma sono anche completamente silenziose quindi impiegabili nelle aree urbane perché non lesive della quiete. Un aspetto importante per garantire una logistica “green” dei veicoli elettrici è la

gestione della ricarica, Atre Express oggi è interamente autosufficiente da un punto di vista energetico, producendo energia per il proprio fabbisogno grazie all’utilizzo di pannelli solari fotovoltaici istallati sui propri capannoni.







«L’azienda utilizza energia 100% rinnovabile generata da pannelli fotovoltaici e accumulatori installati presso la sede di Lamezia Terme per rendere le consegne a impatto

zero garantendo un’attività completamente green e sostenibile e con l’ambizione,

entro il 2045 /2050, di raggiungere le emissioni zero di tutta la flotta», dichiara l’Amministratore di Atre Express Angelo Folino Raso. Un’altra attività pianificata da GLS per ridurre le emissioni di CO2 e il proprio impatto sull’ambiente è l’incentivazione delle soluzioni OOH (Out Of Home), ossia punti alternativi di consegna che contribuiscono alla riduzione della congestione dei centri città. Oggigiorno la sostenibilità trova un potente alleato nella digitalizzazione, in cui GLS ha deciso di investire, realizzando anche strumenti volti a ottimizzare i percorsi seguiti dagli autisti per effettuare le consegne che offrano ai destinatari soluzioni adatte a ogni esigenza. Atre Express S.r.l ha sposato completamente la politica green del gruppo GLS, fortemente voluta in Italia dall’Amministratore Delegato GLS Italy, Klaus Schädle, per il quale sostenibilità e sicurezza sono due valori primari e fondamentali. Proprio per questo motivo, l’azienda ha scelto l’acquisto di veicoli completamente elettrici di ultima generazione, capaci di garantire un utilizzo efficiente nelle aree urbane e sicuro nelle zone a traffico limitato (ZTL), avvalendosi delle più avanzate tecnologie di bordo, questi veicoli assicurano la massima sicurezza per pedoni ed autisti in contesti pedonali o a circolazione soggetta a limitazioni. Sostenibilità non solo nella gestione delle consegne e dei trasporti ma anche tramite diverse iniziative per le quali GLS investe, in collaborazione con altri partner, nella piantumazione di alberi. Questo impegno verso l’ambiente, nell’anno 2022, ha portato alla piantumazione di 6.200 nuovi alberi in Africa, America Latina e Italia in collaborazione con Treedom, la Benefit Corporation che realizza progetti agroforestali in ogni parte del mondo a favore dell’ambiente e della comunità. Il progetto “foresta GLS”, ha garantito l’assorbimento di circa 1.435 tonnellate di CO2 all’anno e ha consentito di creare preziose opportunità di reddito per decine di piccole comunità locali in otto paesi del mondo.









L’amministratore Angelo Folino Raso specifica che la sostenibilità ambientale e sicurezza degli autisti sono le priorità del gruppo GLS. Con i veicoli elettrici Renault Trucks Atre Express S.r.l ha trovato la soluzione per garantire questo equilibrio tra impatto 0 e sicurezza sulla strada. I nuovi veicoli infatti saranno principalmente impiegati nelle zone di Tropea e Soverato, situazioni in cui è richiesto un utilizzo in aree pedonali o soggette a restrizioni del traffico. Nonostante l’infrastruttura di ricarica della Calabria sia ancora in fase di sviluppo, GLS si impegna ad essere una delle prime aziende di trasporto a utilizzare una flotta di veicoli 100% elettrici di ultima generazione per effettuare le consegne.

Questo investimento trasmette un forte messaggio di impegno nell’abbattimento delle emissioni di CO2 e nell’assicurare una maggiore sicurezza per gli utenti e per i cittadini. «Ci proponiamo alle aziende come un valido partner non solo nel fornire il veicolo elettrico ma anche nel garantire una specifica formazione di prodotto e di guida, sia agli autisti che ai responsabili parco, e un affiancamento costante durante il periodo d’utilizzo del veicolo per fornire un supporto costante e una risposta sia alle richieste tecniche sia a quelle legate alle infrastrutture di ricarica. Sono quindi molto felice di essere qui oggi e di consegnare 15 furgoni Master E-Tech a Atre Express», conferma Marco Bonaveglio Direttore Commerciale Renault Trucks.