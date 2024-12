Minaccia, aggredisce e ruba lo smartphone a una ragazza: arrestato 29enne a Reggio

il fatto

REGGIO CALABRIA Gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un cittadino nigeriano di 29 anni, colto in flagranza dei reati di furto con strappo e lesioni aggravate. A seguito di una segnalazione giunta alla locale Sala Operativa, circa un’aggressione fisica avvenuta per strada ai danni di una giovane ragazza, i poliziotti delle Volanti hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, sito nella zona nord della città. Al loro arrivo, la vittima, una 28enne di origini nigeriane, provata per quanto accaduto, ha raccontato agli operatori di essere stata minacciata e aggredita fisicamente da un soggetto extracomunitario che, nell’occorso, le sottraeva anche lo smartphone.

La vittima trasportata in ospedale

Grazie alla dettagliata descrizione fisica fornita dalla ragazza e l’indicazione della via di fuga dell’aggressore, che tra l’altro conosceva già di vista, gli Agenti della Polizia di Stato sono riusciti tempestivamente ad individuarlo ed arrestarlo. Quest’ultimo, dagli accertamenti eseguiti, è risultato richiedente asilo politico in Italia. La vittima, soccorsa nel frattempo da personale del 118 a causa degli evidenti segni di aggressione e tumefazioni al volto, è stata trasportata al locale nosocomio e successivamente dimessa con una prognosi di 25 giorni. L’Autorità Giudiziaria, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione ogni giorno alla polizia giudiziaria.

