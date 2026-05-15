Maldive, recuperato un corpo. Sospese per maltempo le ricerche

la tragedia

Sono state sospese per maltempo le ricerche alle Maldive, dopo la tragedia di ieri in cui cinque turisti italiani hanno perso la vita durante un’immersione. Nella giornata di oggi solo un corpo è stato recuperato, quello di Gianluca Benedetti, mentre restano complesse le operazioni di recupero degli altri corpi. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato personale della Farnesina alle Maldive per rafforzare le squadre impegnate nella ricerca dei corpi dei quattro subacquei italiani rimasti vittime di un incidente. «L’ambasciatore d’Italia nello Sri Lanka Damiano Francovigh e la Console onoraria a Malè Giorgia Marazzi stanno seguendo con le autorità delle Maldive le operazioni per la ricerca dei corpi dei 4 subacquei rimasti vittime di un incidente durante una immersione nell’atollo di Vaavu», si legge in una nota del ministero degli Esteri, «uno dei corpi è stato ritrovato dalla guardia costiera.

Immediatamente attivato il protocollo

Per rafforzare il team della Farnesina a Malè, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto di inviare altro personale nell’isola, pronto ad affiancare i colleghi impegnati nella fase di ricerca dei corpi e per i contatti con le famiglie. Le autorità delle Maldive hanno confermato che giovedì non appena ricevuta la notizia della scomparsa dei cinque connazionali, hanno immediatamente attivato il protocollo di ricerca, sorvolando la superficie e inviando mezzi della guardia costiera», prosegue la Farnesina, «un’altra immersione dei sommozzatori della guardia costiera (dopo quella effettuata ieri), volta a esplorare i punti di accesso della grotta, è stata effettuata questa mattina tra le ore 11.30-12.30 locali».

La ricostruzione

«Secondo una prima ricostruzione, la grotta in cui sarebbero entrati i 5 subacquei si divide in tre grandi ambienti collegati da strettoie. L’immersione di oggi è arrivata a esplorare due dei tre ambienti», spiega la nota, «l’attività odierna, svolgendosi a grandi profondità, non ha permesso di protrarsi oltre ai limiti di permanenza a causa della mancanza di ossigeno sufficiente ad effettuare il periodo di decompressione. Domani verrà effettuata un’ulteriore immersione per arrivare ad esplorare il terzo ambiente della grotta». «L’Ambasciatore d’Italia, in raccordo con la Farnesina, è in contatto con le autorità locali per ogni possibile assistenza e con i familiari dei connazionali. Tra le vittime, risultano le connazionali Monica Monfalcone, professoressa associata di Ecologia, e Muriel Oddenino, assegnista di ricerca», conclude la Farnesina, «le due biologhe marine, affiliate al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – DISTAV dell’Università di Genova, collaboravano anche con la sede dell’Agenzia per la cooperazione allo Sviluppo di Tirana nell’ambito del progetto a finanziamento europeo “EU for Nature”».

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