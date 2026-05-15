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l’agguato
Cosenza, quattro colpi contro un uomo
La vittima dell’aggressione è stata trasportata all’ospedale Annunziata
Pubblicato il: 15/05/2026 – 21:02
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COSENZA Un uomo L.A. è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco nei pressi della sopraelevata a Cosenza, nelle scorse ore. La vittima dell’agguato è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Cosenza. Sul caso indaga la polizia di Stato. (f.b.)
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