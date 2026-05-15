Casali del Manco escluso dai finanziamenti, il Comune chiarisce: «Penalizzati dalla nostra situazione economica virtuosa»

il bando

CASALI DEL MANCO L’amministrazione comunale di Casali del Manco riguardo i finanziamenti ex Legge 145/2028 ha fornito alcuni chiarimenti, specificando che il Comune ha «partecipato correttamente al bando ed è risultato tra gli enti ammessi, come riportato nell’allegato ufficiale del provvedimento. Tuttavia, pur avendo presentato regolarmente la propria candidatura e pur disponendo di una progettazione ritenuta valida, l’Ente non rientra tra i Comuni finanziati». «È importante – si legge nella nota – sottolineare che tale esclusione non dipende in alcun modo dalla qualità del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale o dagli Uffici tecnici e finanziari, ma esclusivamente dai criteri oggettivi previsti dalla normativa nazionale per l’assegnazione delle risorse. La legge stabilisce infatti che, nel caso in cui le richieste complessive superino le risorse disponibili, come avvenuto in questa occasione, i contributi vengano assegnati prioritariamente ai Comuni con una minore capacità finanziaria, misurata attraverso specifici parametri di bilancio riferiti al rendiconto 2024».

«Penalizzati per la nostra solidità»

«Nel caso del nostro Comune, il risultato di amministrazione registrato, pari a circa 12,9 milioni di euro, ha evidenziato una situazione economico-finanziaria particolarmente solida e virtuosa. Proprio questo elemento, paradossalmente, ha inciso negativamente sulla posizione del Comune nella graduatoria finale, penalizzandolo rispetto ad enti che presentavano condizioni finanziarie più critiche. Si tratta, dunque, di un’esclusione determinata da parametri tecnici previsti dalla legge e non da inefficienze amministrative o da carenze progettuali. L’Amministrazione comunale continuerà, comunque, a lavorare con impegno e determinazione per intercettare ulteriori opportunità di finanziamento, nell’interesse del territorio e della comunità di Casali del Manco».

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