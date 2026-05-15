Giachetti ferma la protesta: «Il centrodestra mi ha ascoltato»

l’annuncio

«Sospendo le mie iniziative nonviolente», dice ai giornalisti Roberto Giachetti ponendo fine alla sua occupazione dell’Aula della Camera. «Oggi c’è stata una presa di posizione inedita da parte della maggioranza», osserva il deputato Iv a proposito della mossa che dovrebbe portare a sbloccare lo stallo in Vigilanza Rai oggetto della sua clamorosa protesta, che comprendeva anche lo sciopero della sete in aggiunto a quello della fame già in corso. «Sospendo lo sciopero della sete, che era legato all’iniziativa di oggi, e sospendo lo sciopero della fame, sapendo perfettamente che una parte degli obiettivi non sono stati ancora raggiunti. Però non possono prendere atto di una disponibilità e di una decisione da parte della maggioranza che sicuramente va totalmente in controtendenza con quello che hanno fatto fino ad oggi».

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