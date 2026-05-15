‘Ndrangheta, regge l’inchiesta sull’omicidio Ceravolo: il Riesame conferma le misure cautelari

“conflitto”

CATANZARO Il Tribunale del Riesame ha rigettato i ricorsi presentati dagli avvocati difensori degli indagati nell’inchiesta “Conflitto“, che ha portato in carcere i presunti autori dell’omicidio di Antonino Zupo e Filippo Ceravolo, ucciso a Soriano nell’agguato in cui l’obiettivo era Domenico Tassone. Omicidi nati nell’ambito della guerra tra cosche nelle Preserre vibonesi, in particolare tra il clan Loielo e quello degli Emanuele. L’operazione, giunta pochi giorni dopo Jerakarni, è stata coordinata dalla Dda di Catanzaro, con il blitz conclusivo condotto dai Carabinieri di Vibo Valentia contro i presunti appartenenti del clan Loielo.

Gli omicidi di Ceravolo e Zupo

Accusati dell’uccisione di Filippo Cervaolo, avvenuta nel 2012, sono Alessandro Nesci, Bruno Lazzaro e Nicola Ciconte, per i quali il giudice ha confermato la misura cautelare emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Secondo la ricostruzione, Ceravolo sarebbe stato ucciso per errore, mentre il vero obiettivo del raid sarebbe stato Domenico Tassone. Stessa sorte per gli indagati dell’omicidio di Antonino Zupo, risalente al 22 settembre 2012: il mandante – secondo la ricostruzione della Dda basata sulle dichiarazioni dei pentiti – sarebbe stato Rinaldo Loielo, indagato insieme a Valerio e Cristian Loielo, Filippo Pagano e Francesco Alessandria. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato