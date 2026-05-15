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Hormuz, partiti i due cacciamine italiani “Crotone” e “Rimini”

Le due unità sono dirette a Gibuti

Pubblicato il: 15/05/2026 – 23:10
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Hormuz, partiti i due cacciamine italiani “Crotone” e “Rimini”

Sono partiti da Augusta – a quanto si apprende – i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello Stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità, il ‘Crotone‘ e il Rimini‘, sono inizialmente diretti a Gibuti, che raggiungeranno attraverso lo Stretto di Suez. Servirà quasi un mese di navigazione ai due cacciamine per raggiungere il Golfo.

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