L’Osservatorio ha deciso, Catanzaro-Cosenza partita “a rischio 3”

Il provvedimento

CATANZARO Quasi sicuramente il derby di serie B tra Catanzaro e Cosenza, in programma il programma il prossimo 26 novembre allo stadio “Ceravolo”, non sarà aperto a tutti. Com’era prevedibile, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha definito la partita tra le due squadre calabresi “a rischio 3”.

Da ciò si evince che i tifosi rossoblù subiranno delle forti limitazioni, a partire dai posti disponibili all’interno dell’impianto catanzarese. Con ogni probabilità ai sostenitori cosentini verrà imposto l’utilizzo della tessera del tifoso (fidelity card) come già accaduto nella recente trasferta di La Spezia. (redazione@corrierecal.it)