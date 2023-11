A Gioia il battesimo della “Celestino Maresca”: la nave dei record

L’evento

GIOIA TAURO Lunedì 20 novembre alle 10:30 al porto commerciale di Gioia Tauro, si terrà la cerimonia di battesimo della nave portacontainer MSC Celestino Maresca, una delle più grandi al mondo. L’evento è in programma al Medcenter Container Terminal, in occasione del suo 30esimo anniversario.

Le caratteristiche della nave

La Msc Celestino Maresca (nella foto il momento della consegna della nave) ha una lunghezza complessiva di 399 metri, una larghezza di 61,5 metri e 25 file per imbarcare container in coperta e in stiva ed è stata varata di recente in Cina al cantiere Jiangnan.

Celestino Maresca, tra i primi collaboratori tecnici dell’armatore italiano di origini sorrentine Gianluigi Aponte, seguiva gli equipaggi e la gestione tecnica delle prime container entrate a far parte del gruppo.