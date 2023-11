Derby, Fiorita invita Caruso al “Ceravolo”: «Sarà uno spettacolo»

la partita

CATANZARO Il sindaco Nicola Fiorita ha scritto al suo omologo di Cosenza, Franz Caruso, invitandolo allo stadio “Ceravolo” domenica prossima 26 novembre per il derby tra i giallorossi e i rossoblu.

«Come sai – scrive Fiorita a Caruso – c’è grande attesa tra le rispettive tifoserie e, più in generale, nelle nostre città. L’appuntamento è particolarmente sentito e da più parti si è già levata la richiesta affinché l’evento sia partecipato il più possibile, all’insegna della più sana e sportiva competitività. Da questo particolare punto di vista – aggiunge il primo cittadino del capoluogo – ritengo che la tua presenza, oltre che a noi assai gradita a prescindere, contribuirebbe a garantire il giusto clima in cui godere quello che, sicuramente, sarà uno spettacolo bello sul piano agonistico».

Il sindaco di Cosenza, ha accettato di buon grado l’invito e dunque l’amministrazione brutia sarà presente allo stadio con i suoi massimi vertici, dopo che il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, aveva accettato nei giorni scorsi l’analogo invito rivoltogli dal suo omologo catanzarese.