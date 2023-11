Incidente stradale sulla statale 106 Jonica, muore una persona

il fatto

CATANZARO È di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto a Bova Marina. Secondo quanto ricostruito, una Fiat Panda per cause in corso di accertamento sarebbe stata investita da una Fiat Punto a pochi metri dall’ingresso del paese nei pressi di uno dei principali supermercati presenti nella zona.

Lo scontro è avvenuto lunedì mattina lungo la statale 106 Jonica che è rimasta bloccata per diverse ore proprio a causa dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti oltre al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine ed gli uomini dell’Anas. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.