Parco naturale regionale delle Serre, Alfonsino Grillo ancora commissario straordinario

CATANZARO Nuova proroga dell’incarico di commissario straordinario del Parco naturale regionale delle Serre per Alfonsino Grillo. La proroga è stata disposta dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Ochiuto, che ha poi ratificato la nomina con proprio decreto. La nomina di Grillo – si legge nel decreto – è disposta «al fine di assicurare la gestione dell’ente per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure per la nomina del Presidente dell’Ente medesimo da parte del Consiglio regionale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell’Ente Parco», per come previsto dalla legislazione regionale. Grillo in passato è stato anche consigliere regionale del centrodestra. (c. a.)