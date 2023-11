Cosenza, sei candidati per sostituire il procuratore Spagnuolo

i nomi

COSENZA Sono sei i magistrati ad aver presentato la propria candidatura alla guida della Procura della Repubblica di Cosenza. Con Mario Spagnuolo prossimo al pensionamento, infatti, è necessario trovare il sostituto. A candidarsi alla guida della procura brutia c’è Alberto Liguori, attuale capo a Terni, in passato già presidente del tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. C’è anche Vincenzo Capomolla, ora facente funzioni alla Procura di Catanzaro dopo il trasferimento, a Napoli, di Nicola Gratteri. Tra i candidati, poi, c’è l’attuale capo della Procura di Vibo Valentia, Camillo Falvo, e il consigliere alla Suprema Corte di cassazione, Domenico Fiordalisi. In lizza per la Procura di Cosenza c’è poi Antonio Negro, attualmente aggiunto a Bari, e il nome di Vincenzo Luberto. L’ex magistrato antimafia in pochi giorni è stato assolto definitivamente a Salerno e ha incassato anche la revoca del trasferimento cautelare.

