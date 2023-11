Quattordici anni dalla morte di Lea Garofalo, Milano la ricorda con una fiaccolata

l’iniziativa

MILANO Sono passati 14 anni dall’uccisione in un appartamento di piazza Prealpi di Lea Garofalo, testimone di giustizia, madre di Denise ed ex compagna di un uomo della ‘ndrangheta con base a Milano. Da qualche anno, nel giorno della sua morte avvenuta il 24 novembre, il Comune di Milano e Libera organizzano una fiaccolata in sua memoria dal centro della città fino al Giardino di via Montello a lei intitolato nel 2020. Anche domani sera l’evento avrà luogo. Alle ore 19 all’Arco della Pace la commemorazione inizierà con gli interventi delle scuole. A seguire partirà la fiaccolata che giungerà in via Montello dove, presso il Giardino comunitario “Lea Garofalo”, inizieranno gli interventi istituzionali. I vari interventi saranno intervallati da brevi contributi delle ragazze e dei ragazzi del presidio “Lea Garofalo”. All’evento parteciperanno gli studenti e le studentesse dei licei Beccaria, Manzoni e Volta, Libera e le associazioni Mamme a scuola onlus, APS Giardini in transito, La Freccia APS – Circolo Arci “LatoB”, i ragazzi e le ragazze di Libera. Insieme a loro interverranno l’assessora ai Servizi Civici, Gaia Romani e Lucilla Andreucci del Coordinamento provinciale Libera Milano. «Quella di Lea Garofalo – dichiara l’assessore ai Servizi Civici e Generali Gaia Romani – è una storia di coraggio e disobbedienza. Di una donna e di una madre che, per amore della libertà e di sua figlia Denise, ha sfidato i codici omertosi e il maschilismo che regolano la cultura della ‘ndrangheta».

