L’ambizioso progetto del Cnr di Rende. Catturare l’anidride carbonica e convertirla in combustibili rinnovabili

RENDE Si chiama “Double-Active Membranes for a sustainable CO2 cycle” (DAM4CO 2 ) ed è un progetto che indaga come trasformare l’anidride carbonica proveniente da scarichi industriali in combustibili rinnovabili. Coordinato dal Cnr, è tra gli otto progetti selezionati dal Consiglio Europeo per l’Innovazione tra oltre cento proposte nell’ambito del programma “EIC Pathfinder Challenge: Carbon dioxide and nitrogen management and valorisation”.

Il partenariato del progetto è ampio e multidisciplinare, e comprende l’Istituto per la tecnologia delle membrane (Cnr-Itm, Rende), l’Istituto di chimica dei composti organometallici (Cnr-Iccom, Pisa), il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (Instm, con le sedi dell’Università di Torino, Università di Pisa e Università di Perugia), l’ Università Politecnica di Valencia (ES), l’Università di Swansea (UK), l’Università di Edimburgo (UK) e due imprese europee: Primalchit Solutions (ES) e Me-Sep Sp. z o.o. (PL). Coordinatore del progetto è Alessio Fuoco, ricercatore del Cnr-Itm di Rende che spiega: «Le membrane sono generalmente più efficienti energeticamente rispetto alle tecniche tradizionali di separazione e richiedono meno spazio. In DAM4CO 2 ,produrremo delle membrane senza l’utilizzo di materie prime critiche, in grado non solo di catturare l’anidride carbonica, ma anche di convertirla in combustibili rinnovabili mediante fotocatalisi».

