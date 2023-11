Violenza sulle donne, Ferro: «Agire soprattutto sul piano culturale e sull’educazione»

l’intervento

CATANZARO «Si deve agire anzitutto sul piano culturale e sull’educazione, affermando la cultura del rispetto nelle famiglie e a scuola, trasmettendo il valore del rispetto della libertà e della dignità dell’altro». Lo ha detto il sottosegretario all’Interno. Wanda Ferro, a “Buongiorno Regione” del Tg3 Calabria, illustrando i contenuti della legge approvata dal Senato in tema di lotta alla violenza sulle donne. «Il governo Meloni – ha sostenuto Ferro – ha messo in campo un impegno straordinario per il contrasto ai femminicidi, alla violenza sulla donne, con l’approvazione del Ddl che rafforza ancora di più la normativa introdotta con il Codice Rosso, potenziando gli strumenti di tutela come l’uso del braccialetto elettronico e la velocizzazione dei tempi della magistratura anche per l’applicazione delle misure cautelari, la previsione dell’arresto in differita, la possibilità di applicare le misure anche ai reati spia per intervenire ai primi segnali di rischio». Per Wanda Ferro comunque «si deve agire anzitutto sul piano culturale e sull’educazione, affermando la cultura del rispetto nelle famiglie e a scuola, trasmettendo il valore del rispetto della libertà e della dignità dell’altro».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato