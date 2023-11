l’iniziativa

«La violenza sulle donne va fermata ora. Il 25 novembre cerca le clementine di Confagricoltura Donna per sopportare i centri antiviolenza. Fai anche tu la tua parte, visita il sito di Confagricoltura Donna per scoprire la piazza più vicina a te». Anche quest’anno Confagricoltura, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, scende in piazza con le ormai note clementine, frutto simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, in memoria di Fabiana Luzzi, uccisa dal suo ex fidanzato nella Piana di Sibari.