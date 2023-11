Paura a Bagnara, bomba esplode in pieno centro

La vicenda

BAGNARA CALABRA Una bomba è stata fatta esplodere davanti ad un esercizio commerciale a Bagnara Calabra. L’esplosione è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì scorso in Corso Vittorio Emanuele, pieno centro cittadino.

A causa della deflagrazione la vetrina del negozio è andata in frantumi e ha divelto la serranda. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le prime indagini per ricostruire quanto avvenuto. Si cerca di recuperare le immagini dalle telecamere presenti nella zona per individuare gli autori del gesto.

