Dl energia, ok al rigassificatore di Gioia Tauro. Occhiuto: «Ottima notizia per Calabria»

il via libera

«Il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Energia, che contiene la norma per la realizzazione del rigassificatore di Gioia Tauro, è un’ottima notizia per la Calabria. L’impianto che nascerà nel nostro territorio è stato giudicato strategico dal governo nazionale». Lo ha affermato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Avremo un polo energetico fondamentale per il Paese e finalmente riusciremo a sfruttare una parte dell’enorme area retroportuale della Piana. Ringrazio il premier Meloni e il ministro Pichetto Fratin per aver deciso di puntare sulla Calabria per questa importantissima infrastruttura».