Falso in bilancio, assolto l’ex sindaco di Reggio, Demetrio Arena

la decisione

REGGIO CALABRIA Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, Giovanna Sergi, ha assolto «perché il fatto non sussiste» l’ex sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena (AN), dall’accusa di falso in bilancio.

Con Arena, sono stati assolti con la stessa formula Leonardo Corbini, Domenico Marturano, Pietro Aloi, nella veste di Revisori dei conti, i dirigenti comunali pro tempore Vincenzo Cuzzola e Demetrio Barreca, e il segretario generale del Comune, Pietro Emilio.

La vicenda

Demetrio Arena, in carica appena 17 mesi (dal maggio 2011, all’ottobre 2012), aveva guidato la città in un periodo molto delicato, culminato con lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose a seguito dell’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria sulla società partecipata “Multiservizi”, i cui manager di parte privata erano stati individuati dagli inquirenti come “contigui” alle cosche della ‘ndrangheta cittadine. Demetrio Arena e’ stato difeso dall’avvocato Patrizia Morello, del foro di Reggio Calabria. (Agi)

