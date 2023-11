le segnalazioni

COSENZA Si concluderanno lunedì prossimo i lavori necessari alla riparazione della pavimentazione su Piazza Bilotti, a Cosenza. Lavori in corso che rendono il traffico veicolare meno fluido e in alcuni tratti della giornata le auto procedono a passo d’uomo con le arterie letteralmente paralizzate. Come accaduto questa mattina su Viale Parco. Sono state numerose le segnalazioni pervenute in redazione. (redazione@corrierecal.it)