Gli auguri di buon lavoro da parte del Rettore Zimbalatti a nome di tutta la comunità accademica

l’incontro

REGGIO CALABRIA Questa mattina Clara Vaccaro, a pochi giorni dal suo insediamento come Prefetto di Reggio Calabria, si è recata in visita istituzionale presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Vaccaro si è intrattenuta con il Rettore Giuseppe Zimbalatti ed il Direttore Generale Dott. Antonio Romeo. Il Rettore ha espresso al Prefetto, in nome dell’intera Comunità Accademica della Mediterranea, gratitudine per l’incontro odierno ed i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso ma importante e gravoso incarico.

