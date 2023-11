Scuola equa e inclusiva, domani e venerdì a Catanzaro il Base Camp Edu Fest

l’iniziativa

CATANZARO Domani, 30 novembre, e venerdì 1° dicembre, farà tappa a Catanzaro il Base Camp EduFest, il festival diffuso per una scuola equa e inclusiva organizzato da Base Camp – Presidi Educativi Territoriali, con la partecipazione di Internazionale Kids. A Catanzaro sarà il Centro Calabrese di Solidarietà a curare il festival. Ci saranno incontri, dibattiti e laboratori su temi di grande importanza: durante le due giornate, giovani, genitori, insegnanti e la comunità educante delle scuole coinvolte potranno prendere parte alle tante attività pensate ad hoc per il festival. Base Camp EduFest mette a frutto le esperienze maturate dal progetto Base Camp – Presidi Educativi Territoriali, sostenuto da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, e da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che nasce allo scopo di contrastare le disuguaglianze educative e accrescere le opportunità socio-culturali, creando uno spazio di incontro e confronto che sia terreno fertile per una comunità educante circolare e inclusiva. Tra gli ospiti Alberto Emiletti di Internazionale Kids (nella foto), che presenterà al pubblico i migliori reportage da tutto il mondo, e Giacomo Pucci, che racconterà il suo Bulloni, fumetto edito da Round Robin. Ci saranno anche Roberto Alessandrini e Irene Scarpati, con un’esplorazione ludica e teatrale su dislessia, alta leggibilità e narrazione. E ancora Cristina Buonagurio, che terrà un laboratorio psico-educativo su come riconoscere i pregiudizi e i loro effetti attraverso la saga di Harry Potter. Ma non solo: ci sarà l’occasione di partecipare a numerosi giochi e attività pratiche, come nel caso del laboratorio di foto-giornalismo con Alberto Emiletti e la redazione wiki-journal, o del laboratorio su lavori di cura e giochi di ruolo a cura di Michelangelo Pecoraro. Inoltre, durante il Festival la redazione di Non Magazine accompagnerà la redazione del Base Camp Wiki Journal nel racconto dell’evento. A conclusione del festival si terrà il concerto di alternative rock della band catanzarese Disgust Young.

Il programma

Giovedì 30 novembre

EVENTI RISERVATI ALLE SCUOLE Presso Aula Magna IPSIA “Ferraris”

Ore 9:00 Il gioco di ruolo in classe, attività formativa con un gruppo-classe dell’IPSIA “Ferraris” a cura di Michelangelo Pecoraro – Ass. Culturale Laudes.

Ore 11:00: Bulloni, presentazione fumetto "Bulloni" a cura dell'autore Giacomo Pucci (con alunni delle seconde e terze classi – secondaria di primo grado IC "Don Milani") – Round Robin.

EVENTI APERTI A TUTTA LA COMUNITÀ Presso Aula Magna IPSIA “Ferraris”

Ore 15:00 Le parole ritrovate. Dislessia, alta leggibilità e narrazione, seminario per insegnanti, educatori, genitori e studenti universitari a cura di Roberto Alessandrini e Irene Scarpati (Casa Editrice Biancoenero), con la collaborazione dell’Istituto Universitario “G. Pratesi”.

Ore 17:00 Il gioco di ruolo nei lavori di cura, attività co-formativa per professionisti che lavorano in ambiti di cura (insegnamento, educazione, terapia, sostegno) a cura di Michelangelo Pecoraro – Ass. Culturale Laudes.

Ore 18:30 Le parole ritrovate, letture per adulti e bambini a cura di Irene Scarpati (Casa Editrice Biancoenero), con la collaborazione dell'Istituto Universitario "G. Pratesi".

Ore 20:00 Proiezione del documentario "Stati d'Infanzia – Viaggio nel paese che cresce", di Arianna Massimi promosso e prodotto dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e dedicato al tema dell'infanzia in Italia.

Venerdì 1 dicembre

EVENTI RISERVATI ALLE SCUOLE Presso Aula Magna IPSIA “Ferraris”

Ore 9:00 Le parole ritrovate. Dislessia, alta leggibilità e narrazione, esplorazione ludica e teatrale: percorsi di gioco inclusivi con studenti della secondaria di primo grado IC “Don Milani”a cura di Roberto Alessandrini e Irene Scarpati (Casa Editrice Biancoenero).

Ore 11:00 Sgranate gli occhi. I migliori reportage fotografici da tutto il mondo, seminario fotografico per studenti dell'IPSIA "Ferraris" a cura di Alberto Emiletti – Internazionale Kids.

Ore 15:00 Laboratorio di foto-giornalismo, con redazione wiki-journal a cura di Alberto Emiletti – Internazionale Kids.

EVENTI APERTI A TUTTA LA COMUNITÀ Presso Aula Magna IPSIA “Ferraris”

Ore 15:00 Spettrocoli e gorgosprizzi: come riconoscere i pregiudizi e i loro effetti con la saga di Harry Potter, laboratorio psico-educativo per studenti a cura di Cristina Buonagurio, psicologa e psicoterapeuta, con la collaborazione dell’Istituto Universitario “G. Pratesi”.

laboratorio psico-educativo per studenti a cura di Cristina Buonagurio, psicologa e psicoterapeuta, con la collaborazione dell’Istituto Universitario “G. Pratesi”. Ore 17:00 Nati per leggere, seminario per insegnanti, educatori, genitori e studenti universitari a cura del gruppo di volontarie “Nati per leggere”.

Ore 18.30, Un amore che resta nella pelle. La saga di Harry Potter per imparare come stare accanto a chi cresce, seminario per insegnanti, educatori, genitori e studenti universitari a cura di Cristina Buonagurio, psicologa e psicoterapeuta, con la collaborazione dell'Istituto Universitario "G. Pratesi".

EVENTI APERTI A TUTTA LA COMUNITÀ Presso Centro Polivalente per i Giovani