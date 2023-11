All’Unical un ciclo di seminari sul tema “Il commissariamento della politica”

L’appuntamento

RENDE Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’UNICAL, in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, ha promosso un ciclo di seminari sul tema: “Il commissariamento della politica. Come l’amministrazione straordinaria cambia la democrazia“. I seminari sono organizzati nell’ambito della Ricerca nazionale PRIN 2022, che coinvolge le università di Napoli, Salerno, Firenze, Catanzaro e che vede l’UNICAL come Università capofila. Il Responsabile scientifico del progetto è il prof. Antonio Costabile.

Il programma

L’istituto del commissariamento degli enti locali e delle aziende sanitarie ha conosciuto nel nostro Paese, e in Calabria in particolare, un’applicazione diffusa e crescente, tant’è che il mondo della ricerca e della scienza s’interroga sulle conseguenze che ne derivano sul piano politico e istituzionale. Il confronto di tipo seminariale, che vede impegnati studiosi, ricercatori, portatori di consolidate esperienze sul campo, vuole essere anche un contributo per i tanti operatori della politica e dell’Amministrazione quotidianamente impegnati ad affrontare una realtà complessa e in continua evoluzione. Il primo seminario si terrà il 4 dicembre, dalle ore 15:30 alle 18:00 c/o l’ Aula Seminari della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche sul tema: “Considerazioni giuridiche sulle procedure di commissariamento nelle amministrazioni locali e negli organismi sanitari” Relaziona il prof. Daniele D’Alessandro, DISPeS Unical. Interviene il dott. Giovanni Musacchio, già segretario comunale. Coordina il prof. Antonio Costabile, DISPeS Unical. Il 5 dicembre, dalle ore 15:30 alle 18:00, sempre c/o l’ Aula Seminari della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche avrà luogo il secondo seminario in programma: “Riflessioni sugli organismi straordinari di liquidazione per deficit finanziario negli enti locali.” Relaziona Maria Teresa Nardo, DISPeS Unical. Coordina Domenico Cersosimo, DISPeS Unical.





