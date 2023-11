C’è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in vigore la nuova proroga del Decreto Calabria

sanità

CATANZARO La nuova proroga del Decreto Calabria è in vigore. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale il cosiddetto Decreto Proroghe, approvato nei giorni scorsi dal Parlamento, che contiene una norma che prevede la proroga di un anno delle norme speciali per la sanità calabrese. A spingere per l’ennesima proroga del Decreto Calabria è stato in particolare il presidente della Regione, e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto, attraverso un emendamento confluito nel Dl Proroghe e presentato dal senatore Claudio Lotito, di Forza Italia, il partito del governatore. Il testo (articolo 9 commi 1 quater, quinquies, sexies, septies del Dl Proroghe) proroga il Decreto Calabria fino al 31 dicembre 2024. Inoltre il provvedimento prevede la proroga degli attuali commissari delle Asp per i prossimi 60 giorni stabilendo che entro questi 60 giorni, che quindi decorrono da ieri, i manager dovranno essere confermati espressamente dal commissario della sanità. La normativa poi elimina lo stop alle procedure di pignoramento nei confronti di Asp e aziende ospedaliere. Per quanto riguarda gli appalti sanitari, viene prevista la possibilità di una convenzione con Azienda Zero o con la stazione unica appaltante regionale. Disposta poi la proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell’ufficio del commissario della sanità calabrese e lo stanziamento di 58 milioni per l’edilizia sanitaria. Quest’ultima è la quarta proroga del Decreto Calabria negli ultimi 5 anni: il testo infatti è stato adottato con maggioranze di diverso colore politico. (c. a.)

