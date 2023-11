Elezioni provinciali Cosenza, depositate le liste – NOMI

la sfida

COSENZA E’ scaduto da qualche minuto il termine per presentare le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza: le elezioni si terranno il prossimo 20 dicembre.

Per il centrodestra in campo la lista di Forza Italia composta da 12 candidati: Emanuela Altomare (Figline Vegliaturo), Francesca Amoroso (Belvedere Marittimo), Tiziana Battafarano (nata a Policoro), Francesco Chiaravalle (Cosenza), Maria Crescente (Cariati), Alfonso D’Arienzo (Paola), Carmine Lo Prete (Castrovillari), Ornella Mancuso (Scigliano), Francesco Morelli (Cosenza), Mario Speranza (Cosenza), Arturo Suriano (Amantea) e Francesco Vigilante (Paola).

Un’altra lista in corsa per il centrodestra (Ad Maiora) è composta da 9 candidati, iscritti a Fratelli d’Italia e alla Lega: Giancarlo Lamensa (Cosenza), Mario Bruno (Amantea), Pasquale De Franco (Praia a Mare), Rosita Manfredi (Maratea), Antonio Russo (Crosia), Mariagrazia Verbicaro (Castrovillari), Antonella Manfredi (Belvedere Marittimo), Miriam Lo Spennato (Paola) e Nicola Lanzillotta (Cosenza); Russo – sindaco di Crosia – e Lanzillotta – consigliere comunale a Pietrafitta – sono in quota Lega, il resto è riconducibile a FdI o comunque area FdI.

Al di fuori degli schieramenti “canonici” ecco la lista di Azione (con la presenza di candidati civici): per il partito di Carlo Calenda correranno alcuni primi cittadini (Ferdinando Nociti di Spezzano Albanese, Giovanni Pirillo di Longobucco e Manuela Labonia di Pietrapaola), il vicesindaco di Longobardi Antonio Costabile e altre espressioni dei territori: Caterina Savastano (Cosenza), Valentino Adimari (Torano Castello), Valentina Cundari (S. Sosti), Sonia Paletta (Malvito), Emanuela Gigliotti (Pedivigliano), Ivan Iantorno (S. Fili), Cosimo Galtieri (Orsomarso) e Pietro De Filpo (Laino Borgo).

Anche Italia del Meridione (IdM) sarà della partita.

Nel centrosinistra, oltre al consigliere uscente Mimmo Frammartino (assessore al Comune di Cosenza), correranno alcuni sindaci (Pino Capalbo di Acri, Lucia Nicoletti di Santo Stefano di Rogliano e Agostino Chiarello di Campana), i consiglieri comunali di Cosenza Raffaele Fuorivia, Gianfranco Tinto e Giuseppe Ciacco, Rosellina Madeo e Salvatore Tavernise (Corigliano-Rossano), Lorena Mingrone (Calopezzati), Settimia Maria Francesca Celebre (Montalto Uffugo) e Marisa Cofone (Acri).

