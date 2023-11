Metropolitana di Catanzaro, la Giunta regionale trova tutte le risorse per completare l’opera

INFRASTRUTTURE

CATANZARO «Con la delibera approvata ieri dalla Giunta regionale su proposta del presidente Roberto Occhiuto sono stati individuate risorse per 105 milioni di euro a totale copertura del progetto del sistema metropolitano di Catanzaro. Le risorse sono state individuate attraverso la rimodulazione del Piano di Sviluppo e Coesione Calabria 2014-20: circa 70 milioni erano già previsti, ma rischiavano di andare persi a causa dei ritardi dovuti alla complessità del cantiere, mentre la restante parte servirà a coprire l’aumento dei costi e le varianti in corso d’opera». A renderlo noto è l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, che ringrazia il presidente Occhiuto e i colleghi della Giunta «per aver messo in sicurezza un’opera strategica per la mobilità del capoluogo, rassicurando l’Amministrazione comunale di Catanzaro sulla totale copertura finanziaria del progetto e sull’impegno della Regione per il suo completamento».

