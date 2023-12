Regione, si apre la sessione di bilancio: martedì in Consiglio primo step con il Defr

l’agenda politica

REGGIO CALABRIA Torna a riunirsi nella prossima settimana il Consiglio regionale. Martedì 5 dicembre nuova seduta dell’assemblea legislativa calabrese, con sei punti all’ordine del giorno, per come deciso dalla Conferenza dei capigruppo convocata oggi dal presidente Filippo Mancuso: l’inizio è fissato alle ore 16. In pratica si apre la sessione di bilancio, perché il Consiglio regionale esaminerà il Documento di Economia e Finanza per il triennio 2024-2026 approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale. All’ordine del giorno anche il Bilancio consolidato 2022 della regione, che sarà varato dopo la scadenza per il ritardo nella trasmissione dei documenti contabili da parte di alcuni enti di sottogoverno dell’amministrazione. Inoltre, sono state calendarizzate anche le nomine di due Garanti, quello per le vittime di reato e quello per la disabilità, rinviate dalla precedente seduta per mancanza di accordo, in particolare nella maggioranza, con riferimento alla prima figura. All’ordine del giorno inoltre il riconoscimento di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale e il Rendiconto 2022 di Arcea. (c. a.)

