Ponte sullo Stretto, l’affondo di Minasi contro Caruso: «Studi di più»

la polemica

ROMA «La progettazione del Ponte sullo Stretto non si può finanziare con i fondi del Pnrr. Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, prima di commentare con strafalcioni, dovrebbe documentarsi meglio. Se finalmente si realizzerà un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo della Calabria e di tutto il Meridione è solo grazie alla determinazione e all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. A Caruso, che dimostra di non conoscere nemmeno l’abc del Pnrr, consiglio invece di studiare di più». Così in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama. Ufficio Stampa Lega Senato