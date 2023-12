Pronto soccorso di Cosenza, la denuncia del docente Francesco Aiello

il caso

Pronto Soccorso dell’Ospedale Annunziata di Cosenza. 4 dicembre 2023.ore 16;23

«Soddisfare il diritto alla sanità è diventato una chimera e non si intravede alcunché per migliorare lo stato delle cose. La società civile supinamente accetta tutto, in silenzio. È come se si normalizzasse il disagio, la marginalità, la sofferenza sulla sofferenza. I più fortunati trovano scorciatoie anche per una banale visita. Gli altri attendono ore, a volte anche due giorni per un emocromo. Per una visita radiologica. In silenzio. Disillusi. Non basta fare convegni. Inutili sono i buoni propositi della politica. Non serve fare sporadiche inchieste giornalistiche, che al contrario dovrebbero essere giornaliere. È necessario pretendere normalità nell’offerta di servizi sanitari. Occorre mobilitarsi ogni giorno fino al conseguimento dell’obiettivo. Senza se e senza ma. Purtroppo, i corpi intermedi dormono».

Francesco Aiello – Docente Unical