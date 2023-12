Concerto di Capodanno, a Cosenza arriva Giorgia

L’EVENTO

COSENZA Sarà annunciato domani mattina alle 11.30 il nome di Giorgia, cantante romana che quest’anno si esibirà a Cosenza per festeggiare l’arrivo del 2024. Sarà direttamente il sindaco Franz Caruso, nel corso di una conferenza stampa convocata per l’occasione nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. «Con il concerto che traghetterà i cosentini nel nuovo anno – viene evidenziato in una nota – l’amministrazione comunale prosegue una tradizione inauguratasi con l’avvento del 2000 quando in Piazza dei Bruzi si esibì Franco Battiato». Questa mattina, la firma ufficiale sul contratto.

