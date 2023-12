L’avvocato di Edgardo Greco: «Un vizio procedurale potrebbe farlo tornare libero»

l’annuncio

COSENZA Edgardo Greco, ex membro della ‘ndrangheta arrestato a febbraio a Saint-Etienne (QUI la notizia), in Francia, dove viveva come pizzaiolo sotto falso nome dopo una condanna per duplice omicidio, si è sempre dichiarato innocente. «Ero presente nel posto sbagliato al momento sbagliato», ha sostenuto in un’intervista rilasciata al quotidiano locale Actu Saint-Etienne. Il riferimento è alla condanna ricevuta per aver ucciso due persone nell’ambito di una guerra di mafia. La giustizia francese aveva dato parere favorevole alla richiesta delle autorità italiane di estradare Greco, come deciso dalla Corte d’appello di Lione. Tuttavia, qualcosa pare essere cambiato è l’ex latitante potrebbe addirittura tornare libero, come ha sostenuto al sito Francetvinfo David Metaxas, avvocato di Edgardo Greco. «Sono fiducioso, questo martedì 5 dicembre la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi sulla sua sorte». Il legale francese avrebbe rinvenuto un vizio procedurale che potrebbe permettere a Greco di riconquistare la libertà. «La camera che ha esaminato la richiesta di estradizione di Greco era composta da tre magistrati. Questi tre magistrati avrebbero dovuto essere gli stessi che hanno partecipato all’udienza dello scorso marzo. Ma questa condizione non si sarebbe verificata». Questo il vizio procedurale ravvisato e segnalato dall’avvocato di Edgardo Greco. (f.b.)

