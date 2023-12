Dramma a Taurianova, morto 52enne in un incidente

la tragedia

TAURIANOVA Un uomo di 52 anni, Giuseppe Gangemi, è morto stamattina in un incidente stradale autonomo sulla seconda circonvallazione nel centro di Taurianova. L’uomo alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo, verosimilmente per un malore, uscendo fuori strada e andando ad impattare violentemente con un palo della illuminazione pubblica. Inutili i soccorsi del personale del 118 intervenuto sul posto. Nella zona dell’incidente sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri per i rilievi di rito. Sul corpo dell’uomo è stato disposto l’esame autoptico per accertare la causa del malore.

