Sbarco migranti a Crotone, arrestato per reingresso irregolare un giovane già espulso

il caso

CROTONE Un extracomunitario di origine egiziana di 21 anni, sbarcato nel porto di Crotone lo scorso 2 dicembre dalla nave “Humanity 1” con altri 199 migranti di varie nazionalità, è stato arrestato dalla squadra mobile, per reingresso irregolare nel territorio nazionale. L’imbarcazione era stata sottoposta subito dopo a fermo amministrativo da parte di personale della Questura, di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza di Crotone. Le attività di rilevamento delle impronte digitali, e la conseguente comparazione con le precedenti acquisizioni dattiloscopiche presenti nella banca dati – procedura cui vengono sottoposti, a cura della Polizia Scientifica, tutti gli extracomunitari che giungono sul territorio – hanno consentito di accertare che il giovane, nel luglio di quest’anno, era stato colpito da provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Siracusa, e quindi rimpatriato. Alla luce delle risultanze degli accertamenti, considerato che il cittadino extracomunitario ha fatto rientro sul territorio nazionale prima del previsto termine di 3 anni, come emerso dalle attività dell’ufficio immigrazione, è stato tratto in arresto, ed associato alla locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. (Agi)