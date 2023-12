A CHIARE LETTERE | Metsola in Calabria e l’appello al voto per riavvicinarsi all’Europa

il format

LAMEZIA TERME La visita della presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, in Calabria per due giorni, e i suoi risvolti non solo istituzionali è al centro di “A Chiare Lettere”, la rubrica settimanale a cura di Antonio Cantisani, andata in onda oggi dopo il TG delle 14.20. Una visita – si evidenzia “A Chiare lettere” – che «è stata un importante messaggio di fiducia per la Calabria, sicuramente, soprattutto quando Metsola ha lanciato un appello ai calabresi esortandoli a votare alle prossime elezioni europee perché il voto sarà ancora più importante di prima considerando che le decisioni dell’Europa sono destinate ad avere sempre più ricadute sui territori come il nostro. Un appello molto importante perché rende la Calabria baricentrica e può essere da stimolo a tutte le forze politiche affinché si sforzino per riavvicinare i calabresi al voto e all’importanza del voto, visto che anche nella nostra regione l’affluenza alle elezioni bè sempre più bassa. E quindi per riavvicinare i calabresi all’Europa».