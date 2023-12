Ad Anzio e Nettuno locali di ‘ndrangheta «infiltrati nell’economia e nella pubblica amministrazione»

la situazione

ROMA «Nei comuni del litorale romano sciolti per mafia, Anzio e Nettuno, ho trovato una situazione simile, con clientelismo mafioso come quello che rilevai a Corleone, Partinico in Sicilia». Lo ha dichiarato il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, durante l’incontro con la stampa nella procura di piazzale Clodio. A rafforzare l’analisi di Lo Voi, è stata la responsabile della Direzione distrettuale antimafia, Ilaria Calò, che ha sottolineato come «i due locali di ‘ndrangheta smantellati dalla Dda, erano caratterizzati da un multilivello e pericolosità per infiltrazioni nell’economia, rete di relazioni nella pubblica amministrazione». Nell’arco temporale in esame, prosegue Calò «è stata riconosciuta, nei due procedimenti, la colonizzazione ed il riconoscimento della casa madre, con sede in Calabria, anche grazie ai collaboratori di giustizia».

